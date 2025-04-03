中娛星動：票房連環仆諗計翻身 周冬雨夜會李政宰 斟合作轉戰韓國？

內地女星周冬雨與楊冪近期事業運不順，星途如履薄冰！周冬雨被發現「黐韓星博翻身」，分分鐘轉戰韓國市場，而後者則靠粉絲全力應援支持，望盡快收復失地。

周冬雨近期被指票房連環仆，卻憑演技成功進佔韓國市場，去年她於社交平台晒出的素顏照，高峰期吸引逾30萬韓粉登入瀏覽。而近日她更被發現深宵在北京一間高級餐廳密會韓國兩大型男李政宰及鄭雨盛，李政宰憑《魷魚遊戲》打入國際，更與鄭雨盛合作共創經理人公司，故推測3人疑似有合作計劃，隨即引起外界關注。

被拍當晚李政宰與鄭雨盛先抵埗，衣着隨意的他們身形健碩兼散發男人味。兩位型男一同現身，難免吸引途人注意，期間鄭雨盛兩旁張望，警覺性甚高。周冬雨及工作人員隨後趕到，3人足足傾談了兩個多小時才一同離開，分別登上座駕返回酒店，有指當晚會面的工作人員眾多，而且都是電影人，看來有新搞作。

楊冪獲粉絲不離不棄 至於楊冪官方粉絲組織「楊冪綠苑」近日慶祝成立19周年，楊冪為氹「蜜蜂」（粉絲暱稱）開心，特別在社交平台Po出手繪賀圖及發放一條短片，片中的她先在化妝間尋找工作人員預先收好的蜜蜂公仔，之後再讀出粉絲們寫給她的信，並逐一回應。近年的楊冪影視作品遇上不少挫折，粉絲可說是陪着她經歷了高山低谷。對於粉絲無償的支持，她自然十分感動，亦特別向「蜜蜂」寫道：「一路有你們，何其幸運，未來也要做彼此的光，19歲生日快樂，愛你們！」