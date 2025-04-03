娛樂

顧定軒沙灘晒鵰

顧定軒突然將雄偉照撒網。 顧定軒突然將雄偉照撒網。
顧定軒突然將雄偉照撒網。
藝人顧定軒平日形象斯文，原本瘦削的他立心操肌，練得一身鋼條身材。他在社交網大晒訓練成果，他晒6舊腹肌在沙灘玩滑浪板，身穿泳褲的他更腿張開，巨鵰隔褲凸顯雄偉，他又趴在沙灘晒美肌，多角度展示弗爆身材。圈中多位女星如蘇麗珊和陳凱詠都留下心心眼，亦有不少男士留言畀Like。
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