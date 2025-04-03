行運一條龍 密密接廣告 龔嘉欣豬籠入水 着手搵結婚對象

「視后」龔嘉欣昨日到大埔出席揭幕活動，以一身紫藍色連身裙亮相，大露美背和美腿，十分吸睛。她透露下月即將與一眾藝人包括馬國明、陳山聰、蕭正楠、丁子朗等到雲頂舉行演唱會，屆時將會獨唱3首歌曲，難度不算高。

談到登台拍檔中有幾位都是歌手出身，龔嘉欣笑言有壓力，因此有增加練習次數，但自己主打開心和氣氛，而且對於能夠解鎖成就已很高興。此外，她坦言自從台慶上中獎後便開始幸運，除了成功斬獲視后殊榮，財運亦滾滾而來，直言「視后」頭銜帶挈自己增加很多工作機會，最近完成兩個廣告，還有兩個待拍中。

暫無意轉做網紅 而感情方面，她表示仍努力中，身邊朋友都積極組織多人飯局，令她能以舒服的形式認識更多人。她表示不介意對方年紀、外貌和國籍，最重要的是相處上的感覺，笑指自己年紀已不小，交往是以結婚為目標，所以會先抱着認識新朋友的心態再慢慢了解，未來希望繼續拚搏事業的同時，感情事亦能更進一大步。

問到可會效法好友陳凱琳做網紅，她表示自己能力未夠，會向對方取經，亦提及有人邀請她做親子活動，令她感到很神奇和突破。