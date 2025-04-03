忍痛挑戰「風火輪」 Stephy被爆負傷開騷 男友按摩呵番

歌手鄧麗欣完成演唱會後休息兩星期，昨日偕雲浩影出席活動，卻意外被爆帶傷開騷，她直認排舞時拉傷頸椎和肩胛，至今仍隱隱作痛！

鄧麗欣（Stephy）與雲浩影（Cloud）昨日現身品牌活動，Stephy笑指她們是「兩代女神」，因自己太早做女神，又讚Cloud皮膚好；Cloud謙稱靠化妝改善氣色，讚Stephy演唱會表演「風火輪」好精彩，更意外踢爆對方頸椎受傷！

Stephy說：「其實我冇講過，因為唔係好嚴重，演出時有少少痛，依家都未完全好番。我本身有舊患，練習時令頸椎同肩胛位受壓，要做針灸治療。（男友呵番？）有幫我按吓。（愛的按摩？）只能夠做呢啲。」她表示傷患需要長時間休息，完騷後抖了兩星期，稍後想再旅行放假。她又甜絲絲讚男友大方，看足3場演唱會兼入後台合照，但她上載合照時用豬仔遮蓋男友容貌，問何時公開正面照？她笑言實有機會。

雲浩影避談放閃 問Cloud會否效法Stephy公開放閃？她即時扯開話題，表示想學Stephy開個唱，目標是紅館，Stephy即自薦做嘉賓一齊表演「風火輪」。

另外，Stephy在社交網分享練習高難度轉兩圈「風火輪」的短片，寫道：「本來設計轉一個圈，但皆因我跌低之後嗰種要成功嘅倔強力量更加強，所以我好快起番身，之後就成功咗……用咗一啲時間嚟克服一落地就要即刻唱跳《心急人上》，真心有啲暈，方向感差少少的話，邊度係前面都唔知呀！」