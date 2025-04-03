林俊傑大巨蛋騷門票秒殺 謝霆鋒豪送個唱飛寵粉

型男謝霆鋒月底啟德騷一票難求，粉絲呼天搶地喊買不到門票，霆鋒昨日在社交網親自派福利，表示會私底下送出20張門票，即被讚有佛心。至於新加坡天王林俊傑6月的台北大巨蛋騷門票昨日開賣，8萬張飛被秒殺，反應熱烈。

謝霆鋒本月底假啟德舉行的《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》反應熱烈，最終加開第4場，但仍供不應求，門票公開發售兩小時已被秒殺一票不留，令撲空的網民哀嚎：「有生之年系列，錯過等25年。」

不過霆鋒相當體貼粉絲，他昨日在社交網突然送驚喜，表示私人醒大家20張飛：「最近都仲有好多人DM我/Tag我話買唔到飛，好想睇我演唱會，不如咁啦，多嘅我真係冇辦法，我私人送20張演唱會飛畀大家，但係我未諗到點樣送，等我諗吓先。」Fans即洗版留言問他怎樣攞飛，更有人留言：「好有佛心！」

至於林俊傑（JJ）將於6月7、8日到台灣假台北大巨蛋開唱，成為繼周杰倫、張惠妹之後第3位進駐該場地的華語歌手，兩場共8萬張門票昨午開賣即時秒殺，不少粉絲大呻搶不到票。JJ透過公司回應：「謝謝大家！很期待和大家在大巨蛋見！」但公司方面則表示目前未有加場的計劃。

張惠妹剖白 自認社恐 而張惠妹去年底在台北大巨蛋寫下歷史，5場20萬張門票在短短6分鐘內被搶購一空，今年4月5日她將首登北京鳥巢開唱，她接受訪問時剖白心聲，自言私底下的自己異常安靜，不喜歡說話，甚至有點社恐。這樣的她與萬人演唱會的巨星形成鮮明的反差。而經過多年的歷練，她終學會如何調節自己的情緒。當燈光亮起、音樂響起，她能爆發極致能量，而當謝幕落下，她也懂得如何回歸平靜，與自己獨處。