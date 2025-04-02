被斥偷食慣犯 朗拿度派對獵艷 碧咸提早賀「入五」 過氣情婦爆料贈興

碧咸前日於社交網分享一家盛裝於生日派對的照片，除了兩夫婦之外，3名子女都有出席，兩位公子就帶同另一半現身。惟大仔布魯克林（Brooklyn）與家嫂妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）缺席派對。另方面，碧咸的舊情婦盧絲近日又爆料。當年效力西班牙皇家馬德里球會的碧咸加盟不久即傳與助手盧絲有婚外情，在2004年她接受媒體訪問時自爆雙方維持了約5個月的關係，但被指偷食的碧咸一直否認到底，他當時說：「事實很簡單，我的婚姻非常幸福，我有一個很好的老婆及兩個很特別的小孩。任何第三者都無法改變這一點。」不過，前年碧咸於個人紀錄片中有提及此事，並形容是兩公婆最困難的時期，因覺得全世界都在對抗他們。

網民冷淡：放手吧！

47歲的盧絲今次於節目上堅持自己從沒有講大話及誇大事件，再次強調與碧咸的婚外情是真的。她爆料指碧咸當時會趁老婆Victoria出國時，邀她上酒店房。又指與碧咸發生關係後兩星期，於其隊友朗拿度（Ronaldo）的生日派對上，見到碧咸已拖着一位美麗的模特兒，故認為他是「慣犯」，當時自覺「被玩弄了」。她續說：「我對抗他（碧咸）是一件好勇敢的事。因為我對抗緊世界其中一對最有權勢的夫婦。他們擁有很多錢，可以請最好的律師與公關團隊，而我只有真相在我方。」對於盧絲事隔逾20年再度受訪爆料，網民反應冷淡：「呢單嘢發生喺廿年前，舊事重提依家對任何人都冇影響，放手吧！」另有網民批評盧絲是「拜金女」，懷疑她是收錢接受訪問。