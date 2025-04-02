暢所欲玄：春困養生

踏入春季，天氣日漸回暖，但不少朋友卻容易感到疲憊困倦，原來在傳統的中醫角度，這是人體對季節交替的生理反應「春困」，睡眠充足能有效對抗疾病，不妨看看能否改善睡房，增加一夜安眠的方法。

傳統上，「明廳暗房」是住所的基本採光原則，意思指睡房的光源不宜比客廳光亮，睡房應以明亮柔和為原則，營造舒適的休息空間。最好有適當的窗戶採光及通風，保持睡房的氣場流動。

睡房裝潢避免製造壓力，如果睡房床頭對上位置有橫樑壓頂的問題，較易出現頭痛及失眠，最好改變睡床位置；如不能改變位置，應盡量以吊頂的方法，解決橫樑問題。如果天花板高度不夠，也應避免使用吊燈，睡在吊燈下容易帶來無形的壓力。

睡房也不宜擺放過多尖銳物品，例如尖角形燈飾或任何奇特的裝飾擺設，有機會影響睡眠的磁場。

近年流行使用金屬感的材料作為睡房背景牆，甚至設計鏡子牆增添型格。不過，這種設計較難打造平靜情緒的氛圍，而鏡子及金屬五行屬金，人體的關節屬木，金木相剋，不但容易帶來關節問題，過多的鏡子及金屬反光也容易令人情緒不穩，睡眠自然難以安穩。

堪輿學家麥玲玲師傅