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黃旭熙赴台拍戲 恨與許光漢合作
韓團NCT前香港成員黃旭熙（Lucas），2021年因桃色新聞重創形象而沉寂多時，去年透過紀錄片再次公開表示深刻反省及道歉，昨日正式宣布將到台灣拍戲，目前正在練習表演、舞蹈、肢體和拳擊，又想學結他。他大讚台灣朋友溫柔有禮，美食又好吃，而最想合作的藝人是許光漢，大讚有型！
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