摸Pet Pet：學愛犬享受躺平人生 陳懿德失寵讓位 甘願做跟班

陳懿德（德德）成為無綫近年力捧的女主持之一，總是散發朝氣蓬勃的正能量，但原來她元氣滿滿的動力，源於家中愛犬「兜兜」。目前1歲多的「兜兜」是比熊犬狗女，德德指牠沒有任何技能，甚至連自己的名字也似懂非懂，只愛躺平人生，亦提醒她要好好享受當下：「佢賣萌真係好冧人，原本兜兜係屋企人送畀我嘅生日驚喜，依家就變成屋企嘅寵兒，全家都圍住佢轉，我媽咪因為佢去學習寵物美容，阿姨就學指令，我就負責買補給，做餵食員工作。」德德的媽媽在家中添置了一部寵物美容專櫃，集齊毛髮剪刀，專業程度比得上寵物美容店。而德德過去也養過一隻比熊犬Bobby，後來愛犬在她20歲時離世，面對失去摯愛的傷痛，她以為自己無法再養寵物：「不過兜兜係得意到無法抗拒，而最神奇一件事，Bobby走嗰日係2月7日，咁啱兜兜就係7年後同一日嚟到屋企，係一個緣分，就好似小天使返來我身邊一樣。」