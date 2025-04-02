獨家訪問：譚俊彥首訪澳洲冇時間玩 陳曉華為華姐獻Sing 被追問戀情

譚俊彥（Shaun）與陳曉華（Hera）日前到澳洲為當地華姐總決賽擔任表演嘉賓，貴為2019華姐冠軍的Hera更以師姐身份向佳麗送上選美秘笈。雖然今次是二人首次到當地，但由於要為新劇《新聞女王2》拍攝，故需急返港準備，Shaun坦言望之後有機會帶家人到當地度假。

視帝譚俊彥與陳曉華日前到澳洲悉尼為「2024澳洲華裔小姐競選總決賽」擔任表演嘉賓，一連數日行程他們都相當充實，甫到埗即與11位佳麗見面，司儀安德尊追問Hera現時的感情狀況時，她幽默地以劇集對白回應︰「我唔會隨隨便便搵個男人嫁。」場面搞笑。之後Shaun跟Hera又到當地的Darling Square舉行見面會，跟當地粉絲近距離互動，二人耐心地為大家簽名及合照，期間有一位活潑小粉絲到場，二人即愛心氾濫，氹小妹妹玩，相當有愛。

趕返港拍《新聞女王2》 Shaun與Hera在華姐總決賽中大展歌喉，Hera接受本報獨家訪問時說：「我啱啱返咗嚟（香港）喇！都要準備為《新聞女王2》開工，今次係我第一次去澳洲，諗番起當年自己選美，都係6、7年前嘅事。今次去到一個新嘅地方，所有嘢都好新鮮、吸引，我同Shaun真係大開眼界，仲唱咗歌，台上咁多位佳麗表現都好有自信，我覺得自信嘅女仔真係特別靚，無論去到邊都會有屬於自己嘅舞台。」而Shaun受訪時亦表示今次是首次去澳洲，不過由於行程緊密，沒有時間留低玩：「我都要即刻為《新聞女王2》準備，今次喺華姐騷表演咗兩首歌，亦認識咗好多新朋友，希望下次有機會帶埋小朋友同屋企人去度假。」