李多慧紮起孖辮 扮Cute寵粉

韓籍啦啦隊女神李多慧轉戰台灣發展兩年多，憑靚樣俘虜一眾台灣粉絲，掀起「李多慧熱潮」。向來寵粉的李多慧，日前Po出多張近照派福利，只見她紮起孖辮扮Cute，身穿白色花邊小背心，微微曲身前傾，露出大片白滑雪肌，可愛又性感，讓粉絲大飽眼福。