娛樂

李多慧紮起孖辮 扮Cute寵粉

李多慧穿上背心派福利，展示青春活力。 李多慧穿上背心派福利，展示青春活力。
李多慧穿上背心派福利，展示青春活力。
韓籍啦啦隊女神李多慧轉戰台灣發展兩年多，憑靚樣俘虜一眾台灣粉絲，掀起「李多慧熱潮」。向來寵粉的李多慧，日前Po出多張近照派福利，只見她紮起孖辮扮Cute，身穿白色花邊小背心，微微曲身前傾，露出大片白滑雪肌，可愛又性感，讓粉絲大飽眼福。
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