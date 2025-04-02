中娛星動：粉絲狠插工作室辦事不力 熱巴連番失利 孖李沁博反彈

迪麗熱巴近年人氣下滑，演出的兩劇收視均未如理想，昨日熱巴工作室公開四月份行程圖，粉絲湧到留言區鬧爆宣洩怒氣，直斥工作室未有好好為熱巴宣傳。而熱巴下一部劇的拍檔是李沁，兩位花旦均期望有突破成績。

內地女神迪麗熱巴工作室昨日網晒四月份的行程圖，留言：「綜藝錄製4月22及23日，其餘時間均在劇組拍劇，如有變動，另行通知。」粉絲對於工作室只寥寥數字交代熱巴的行程表達強烈不滿，留言鬧爆工作室團隊無能，未能幫助熱巴推高演藝事業：「頂流工作室團隊實際已跟不上頂流的腳步」、「粉絲粉絲安撫不住，藝人藝人安排不好」，有粉絲直言不滿工作室久未更新社交平台，對工作變動另行通知很是質疑，有粉絲直言：「應更換更有能力的經理人。」其實粉絲之所以如此反應激烈，源於熱巴近期演出的兩劇《公訴》及《安樂傳》成績差強人意，被指人氣暴跌，令粉絲們焦急難耐。有指熱巴下部懸疑新劇《長夜難明：雙星》將與李沁合作，上演女性復仇戲碼，這是兩位花旦首次正式合作，讓劇迷引頸以待，有網民向熱巴送上祝福，望她能藉此劇轉型成功。

趙麗穎為電影配音 據悉《長》劇故事甫開始便有位腹部有刀傷的女子墮樓死去，揭開了重重內幕，女人既是案件中的受害者也是復仇者，每個人都在人性權衡中做出自己的選擇，相信今次熱巴與李沁將來次演技正面交鋒，雙方皆不容有失。

至於其他頂級藝人的四月行程亦曝光，檀健次行程雖然也只是簡單寫下拍戲、商演及海外拍攝，但獲讚行程圖設計審美高級，認真同人不同命。而趙麗穎本月將為電影配音及出席商演活動；李一桐的電影殺青，之後便忙於為電影做配音及出席商演；唐嫣就將出席蘇州品牌活動及拍廣告等。