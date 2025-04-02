劉穎鏇飛擒激吻 張振朗半裸跳艷舞 落閘冇下次

視帝張振朗在新劇《奪命提示》中再次犧牲色相，大放笑彈，不單止被劉穎鏇飛擒、摑足8大巴，還半裸上陣，頭戴貓耳髮箍大跳艷舞！看似相當享受的他卻急忙落閘，強調絕對沒有第二次！

無綫劇集《奪命提示》昨晚播出的一集中，張振朗為了令劉穎鏇重燃愛火，大玩「激將法」，可惜遭識穿後反被整蠱，引發出一連串搞笑場口。

劇中，振朗除了被劉穎鏇飛撲、激吻之外，僅穿香蕉圖案孖煙囪的他更半裸上身，風騷地戴上貓耳髮箍，以雙手掩着重要部位，瘋狂扭Pat Pat，大跳「勝利艷舞」，喜感十足，獲網民封為「張家輝2.0」。振朗受訪時坦言拍攝期間相當怕醜：「可能演繹上大家覺得我好Enjoy，但我想話Enjoy嘅唔係我，係個角色啫。平時我係唔跳艷舞嘅，所以要跨越個心理關口都幾難，但入咗個角色就會好啲咯。」他又感恩監製盡力清場拍攝，令他能更自在地創作搞笑舞步，但就強調不會再跳第二次艷舞。

被摑足8大巴留紅印 而振朗早前曾預告在某場口被劉穎鏇摑足8大巴，昨晚播出的一集雖然只展現了兩大巴，但振朗臉上留下清晰紅印，可見劉穎鏇力度十足。此外，振朗又出其不意大玩「震波」，他笑言自己天生有震波能力，剛好派上用場。

至於在劇中與振朗玩「激將法」的梁凱晴（Carina）非常入戲，她表示：「我同振朗有少少親密戲，拍之前都有啲擔心，但振朗好專業，令拍攝氛圍好放鬆，所以拍得好順。（監製搵你拍因為你有長腿？）長腿一定鬥唔過劉穎鏇，希望我顏值高搭夠啦！哈哈！」