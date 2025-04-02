Edan得寵連出3曲 Anson Lo疑遭打壓 新歌零宣傳 神徒叫離巢

Anson Lo到海灘放負，又隔空向「神徒」示愛。

男團MIRROR「人氣王」之一的Anson Lo近期是非多多，繼鬧出頒獎禮「種票」疑雲後，新推出的歌曲《Heartbreaker》又捲入是非漩渦，歌曲上月初推出至今近乎零宣傳，MV在官方頻道的連結又經常失靈，嚴重影響點擊率。一眾「神徒」覺得偶像被打壓，擔心拖累人氣及年終排行榜成績，寄語偶像早日離巢！

MIRROR「4大上弦」姜濤、Anson Lo（AL）、Ian與Edan在本周日舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》中，誰是「終極獎王」仍是未知數，但AL似乎出師不利，繼之前鬧出「神徒」（其粉絲暱稱）優先訂購頒獎禮門票而掀起「種票」疑雲後，他於上月5日推出的本年度頭炮跳舞歌《Heartbreaker》又出現阻滯！

「神徒」連日來在網上爆料，指歌曲推出至今，未見AL獲安排到電台受訪，反而同期出歌的Jeremy、Anson Kong、Ian、Jer甚至被指為隊中「下弦」的 Tiger，已分別於2月及3月輪流亮相電台宣傳個人新歌。早前姜濤、Jeremy、Edan等8子到電台宣傳團歌《手印》，AL亦冇份，結果在3月電台直播人氣榜中，MIRROR團歌宣傳位列榜首，而Ian、Tiger與Jer的直播觀看人數亦高企，唯獨宣傳欠奉的AL則榜上無名，難怪「神徒」嬲爆，質疑偶像被打壓：「人哋隊友首首歌一出就上電台宣傳，究竟咩事？佢上電台訪問仲可以講吓近況，同木村光希合作、拍英文電視劇等，係唔係要放棄佢？」

MV離奇「被消失」 除了宣傳被「冷處理」，「神徒」亦發現《Heartbreaker》MV在影音平台的MIRROR帳號經常出現「異常」，不是連結失靈就是「被消失」，嚴重影響點擊率！「神徒」視之為AL被打壓的另一憑據，紛紛在網上炮轟：「按舊年經驗，唔喺MIRROR頻道嘅MV，無論View數幾高，最終都唔會計數，短期會影響影片『熱門音樂』排名，長期唔喺10大以內！」有人補充：「2024已用同一手段打壓。」更有「神徒」呼籲AL離巢：「快啲出外面世界，外面大把人要佢！」儘管「神徒」認為AL獲不公平對待，但《Heartbreaker》MV推出近一個月，截至昨日，收看次數累積逾233萬，成績不俗。

重返母校憶初戀 對於「神徒」肉緊護航，AL日前上載多張漫步海灘的照片，表示很高興獲大家陪伴，明白自己有讓人失望的時候，但會盡力為大家發光發亮，似隔空向「神徒」示愛！前日他又上載重返小學母校的短片，在圍欄外望入校園，Cute爆大嗌：「好想入去呀！」期間還分享小學時與初戀對象去學校對面商場搵好嘢食的小故事，一臉Sweet爆。

AL新歌疑遭打壓，反觀MIRROR另一成員Edan則被指獲厚待，繼去年12月28日推出《純銀子彈》後，月前再推出《純》國語版《你應該是這世界上最懂我的人啊？》，昨日再有新歌《天天都是愚人節》面世，短短3個多月便有3首新歌，與Ian睇齊，全力向唱作歌手進發！為他填詞的黃偉文在社交網說：「E先生話想變成一個傳統，一個儀式，年年四月一號就派歌。2022、2024……今年第3年，佢自己寫番旋律。」Edan留言回應：「辛苦晒」。

重返母校的Anson Lo一臉興奮，依依不捨地望着校園。 Edan日前晒相表示會「Keep Fighting」，似向負評宣戰。