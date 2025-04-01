韓國32歲性感女神泫雅去年1月18日高調認愛35歲男歌手龍俊亨，同年10月在首爾三清閣舉行婚禮。由於男方曾捲入男星鄭俊英偷拍性愛影片的聊天群組風波，故粉絲一直不支持兩人的戀情，泫雅婚後也相當低調，不經不覺間已結婚近8個月。而前日她終於相隔4個月在社交網公開二人合照，甜蜜放閃！