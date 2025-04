歌影視舞台劇4棲的他,60年代憑劇集《喬迪醫生》(Dr. Kildare)走紅成為年輕人偶像。80年代李察亦憑兩部高收視迷你劇集《荊鳥》(The Thorn Birds)與《大將軍》(Shogun)登上事業頂峰,其中《大》於去年被翻拍成大受歡迎的劇集《幕府將軍》。電影方面,李察於80年代主演過兩部被視為《奪寶奇兵》(Raiders of Lost Ark)「跟風之作」的《所羅門王寶藏》(King Solomon's Mines)與續集《迷城寶藏》(Allan Quatermain and the Lost City)。曾在片中與他合作的荷里活女星莎朗史東(Sharon Stone)昨日於社交網上載李察的照片哀悼。