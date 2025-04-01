與未婚夫斬纜 Sydney翻撻舊拍檔Glen 同遊德州洩「蜜」

美國新一代「乳神」Sydney Sweeney早前盛傳與餐飲業大亨未婚夫Jonathan Davino分手並解除婚約，她多次外出沒有戴訂婚鑽戒外，還被發現刪除了社交網上和未婚夫的甜蜜咀嘴照。回復單身的Sydney，近日被影到與舊作《真的狠愛你》（Anyone but You）的前緋聞男友Glen Powell密會，疑似翻撻！

Sydney與Glen於2023年在浪漫喜劇《真的狠愛你》中合演鬥氣情侶，宣傳期間舉止親密，一度傳出假戲真做，男方同年更與女友Gigi Paris分手。Sydney與Glen後來「解畫」稱一切只是為宣傳做效果。

不過紙包不住火，有網民圖文並茂爆料指見到二人日前在德州達拉斯一間餐廳出現，有傳Sydney現身當地是為了出席男方妹妹Leslie的婚宴。而上周Sydney於社交網分享在沙灘拍攝的性感照後，有網民發現Glen秒速點讚，種種迹象令人懷疑雙方舊情復熾！

早已見家長拉近距離 事實上，Sydney早前已被爆與Glen的家人關係親近，2023年她於澳洲悉尼拍攝《真》片期間，與男方及其家人在當地的動物園遊玩。事後Glen的妹妹Leslie於社交網分享相關照片，相中見Sydney與Glen一家合照時展現燦爛笑容，其中一張照片Sydney更抱住Glen的姪女，盡顯母性！