暢所欲玄：清明節掃墓必知

清明節是很重要的祭祖節日，大家前往掃墓時應注意以下事項。

最佳時間：上山掃墓最好上午7時起，並於下午5時完成，避免招惹陰靈。

拜祭物品：準備蠟燭、紅色腳的竹簽香支、金銀紙、溪錢、祖先衣、土地衣等，還有祖先生前喜歡吃的東西，供奉菊花是最適合，也要敬上茶酒水。事後，茶酒水及祭品是可以吃喝的。

合適衣服：穿着運動裝較適合。跪拜叩頭要分輩分，由最高輩分者先跪地三叩頭，再由長輩安排晚輩逐個對祖先跪地三叩首。

行為禁忌：不可踩在任何墓塚之上，如要踏過墓塚，定必出聲說「對不起，我要踏上來過路」。墓是靈魂的居所，不能隨意嬉笑怒罵、大聲喧嘩、口出穢語、亂跑亂跳、隨處大小便。路過別人墓碑時，不可褻瀆亡者，不能對亡者的面貌、名字或墓穴設計評頭品足。

事後工作：掃墓後，要在家大門口燒點紙（擦嘴的清潔紙巾）及每個人要跨過火盤才入宅內。山上墳地較陰，有晦氣及很多野鬼陰靈，因此跨火盤進家後要用黃皮葉、柚子葉、艾葉、獨腳仙茅草或柳枝等，泡水洗頭髮洗臉洗澡來辟邪氣。家宅大門口也適宜插上柳枝來擋邪化煞。

玄學家黎宜銘師傅