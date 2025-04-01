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陳妍希低調襲港睇展覽
台灣女星陳妍希離婚後回復活躍，早前低調來港參觀藝術展，並在社交網上載在展品前舉V的獨照。相中見她戴黑超並以素顏示人，但依然充滿星味，她發文指幸好趕及在藝術展最後一天到訪：「居然還看到了鄧小姐（鄧麗君的肖像畫），你喜歡哪一幅呢？」不少網民表示最喜歡就是她本人的照片，還讚她消瘦不少。
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