周吉佩《中年3》彈唱助攻

無綫節目《中年好聲音3》前晚播出14強比賽，參賽者分別夥拍「中1生」周吉佩、李佳、支嚳儀及羅啟豪等演出。周吉佩（吉吉）選中「男大魔王」張與辰助攻，齊齊又彈又唱，演繹Beyond經典歌曲《光輝歲月》，獲得94分掀起全場高潮。吉吉大讚張與辰是非常專業的音樂人，短短4小時已完成編曲，非常厲害。