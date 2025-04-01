埋沒招牌長腿 張曦雯驚現「掃把腳」 霸氣制勝

無綫花旦張曦雯（Kelly）憑高挑身材和精緻五官備受矚目，近年她頻頻拍劇，演技日趨成熟，年初更憑劇集《企業強人》奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成功躋身「視后」之列，工作接踵而來。她剛剛才完成新劇《模仿人生》，隨即又投入另一部醫療劇《俠醫》的緊密拍攝，日前在鬧市開工時就被網民野生捕獲。

全為遷就拍檔？

網民透露劇組在一間藥房取景，來來回回走了好幾趟，而Kelly的穿搭意外引起熱議。劇中飾演事業型女性的她電了一頭鬈髮，上身以行政套裝示人，展現幹練氣質，下半身卻搭配黑絲襪和「踩踭」運動鞋，顯得「觀音頭掃把腳」，更意外令其身材頓變「五五身」，與平日模特兒般的修長身形有強烈反差，網民表示：「曦雯這身穿搭把她的身材完全弱化了，五五分既視感啊！」有人幽默指她可能是為了遷就對手：「着埋高踭就會明顯高過後面嘅馬貫東」，馬貫東躺着中槍，認真無辜。