郭珮文上戲劇班磨練演技 倪樂琳獻第一次 落淚嗌好玩

無綫藝人倪樂琳（Ellyn）、郭珮文、陳楨怡、孔德賢、黃奕斌、林鈺洧及宋宛穎等最近獲無綫安排上戲劇班磨練演技。Ellyn當選港姐冠軍後拍過飲食節目《鮮美湛江美景遊》，但暫未有機會拍劇。她與孔德賢拍檔演繹電影《翠絲》一幕，並在社交網分享說：「記錄人生第一次演戲，並且挑戰這段離我很遠很遠的戲，在兩位老師的指導下，我認真感受了兩遍演時的感覺，很明顯能量不一樣，是一種很神奇的感受。」

陳楨怡上堂為新劇準備

首次演戲的Ellyn最初擔心自己會哭不出來，多得拍檔孔德賢分享演繹方法，她說：「一開始不太理解，發現第一遍我們沒入角色的時候，就像普通吵架，甚至有種為演而演的感覺，所以哭不出來。但第二遍我們入戲了，我真的把自己當成安宜了，感受到了她的感受、她的崩潰，更感覺到安宜和阿雄之間的情緒和能量，我們哭是因為真真切切感受到角色的感受，這次是自然而然的。」她指「入戲」後演得更自然，劇本設定的動作、台詞也沒有跟，效果比第一遍更自然、流暢，明白老師上課時所說即興表演的意義。初嘗演戲樂趣的她大呼5天課程過足戲癮，會繼續努力提升演技：「好玩 、愛玩、還玩。」郭珮文則感激這次上堂令她發掘演戲的樂趣，以及看到自己的不足，會繼續努力。