英皇歌手許靖韻(Angela)出道以來密密做,早前更展開巡唱努力吸金,最近終於「上車」,如願做業主!她在社交網分享收樓實況,晒出客廳一角,留言道:「Welcome to my new place(歡近蒞臨我的新居)!」