霆鋒啟德騷終極加場 門票火速清空

藝人謝霆鋒假啟德舉行的《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》反應熱烈，全民集氣成功盼來加場，不過終極一場公開發售兩小時，已被秒殺一票不留，可見「謝霆鋒效應」依然強勁，而撲空的網民哀嚎：「有生之年系列，錯過等25年。」

謝霆鋒挾「亞洲第一人」的身份進佔香港最大場館——啟德體育園舉行個唱，相隔25年在港開騷，向來在演出上口碑不俗的他久未在港開騷，加上全新場地，粉絲當然翹首以待，從當初官宣本月24日起舉行兩場演出之際，即掀全城撲飛潮。為滿足歌迷渴求，主辦方英皇由兩場演出二度加開至4場，而27日終極加場的演唱會門票，昨午12時公開發售，在兩小時內全部售罄，印證了霆鋒的叫座力。有不少撲空的歌迷在網上哀嚎，指今次個唱為「有生之年系列」，錯過便要再等25年。

帶粉絲食勻全港 「謝霆鋒效應」一詞更成網上熱話，有內地網民撰長文分析一票難求的「4大關鍵」。第一是霆鋒的個唱乃「25年情懷殺」，從《無聲仿有聲》到《玉蝴蝶》等經典金曲，均喚醒80、90後的青春回憶。其次是霆鋒貴為影、視、歌、商的多棲藝人，屬「全能偶像天花板」，吸引力巨大。第三，英皇堅持重質不重量，引發飢餓行銷效應，社交平台數據顯示，關於「鋒迴廿五」話題閱讀量破5億，黃牛票價被炒至10倍以上，引爆市場搶購。第四則是「Z世代考古熱」，千禧世代透過美食節目《鋒味》而認識霆鋒，他在個唱預告片的搖滾Look，吸引新生代加入搶飛大軍。

另外，早已衝出國際的霆鋒還與電子地圖合作，化身「最帥食神」推出「霆鋒的香港鋒味」獨家美食清單，用英語導航帶粉絲食好嘢，其中包括地道茶餐廳的雞批、菠蘿油等。霆鋒還透露自己愛飲絲襪奶茶，想念牛肉蛋治及老字號餐廳的葱油雞扒撈丁，冬天則必食煲仔飯，獲網民大讚口味貼地。