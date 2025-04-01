獨家訪問：相識10年首合作 陳山聰劉佩玥拍激情戲標晒汗

藝人陳山聰與劉佩玥奉旨「談情」，拍劇演繹浪漫場面時竟「撞頭又撞鼻」，最終拍到標汗！為投入拍攝，劉佩玥毫不錫身搞到周身瘀傷，獲陳山聰大讚敬業。

視帝陳山聰、劉佩玥（Moon）相識逾10年，終在無綫熱播劇《奪命提示》中首獲正式合作機會。劇中二人的感情轇轕一直纏擾不清，然而鏡頭浪漫背後卻頻頻出現蝦碌情況。山聰接受本報專訪時說：「發生好多難忘事，試過監製文偉鴻想手提攝錄機拍一take落，拍我抱起瞓喺地下嘅阿Moon，點知佢望極都見唔到我哋入鏡，其實當下阿Moon成個人放軟手腳，我根本抱佢唔起，大家見到都笑到肚痛！」他再提到另一場吵架戲，二人入戲激動到「坐爆梳化」，場面尷尬。

其後劇情交代二人因協力查案，徘徊於曖昧與意圖復合間燃起了激情，文偉鴻安排了一場辣身的「愛情動作戲」，卻出現了「意外」，山聰透露：「我哋由閂門嗰刻開始演，期間要記走位又要咀，所有嘢加埋辛苦過拍打戲。」Moon接口說：「我其實係要先跳起再咀佢，但緊張到唔記得咗次序，搞到撞完個鼻又撞到個頭，真係拍到出晒汗！」

動作場面周身傷 對於首次合作，山聰大讚Moon聰明兼認真，尤其見證她首次真正拍攝動作槍戰戲，表現瞓身導致全身瘀傷，Moon坦言：「開鏡前已經有晒心理準備，咁我手腳唔協調，損傷在所難免。我其實都打出癮㗎，見到啲工作人員為場戲咁努力，我都同自己講唔可以有保留，一定要搏盡！」今次除了「拳頭演出」外，山聰預告劇情愈接近尾聲愈見虐心、催淚，Moon直言開工經常要眼淚長流：「以為最慘嘅已經拍完，但原來愈喊愈有，好似開咗水車一樣。」另外，《奪》劇第二周收視錄得21.7點，持續上升。