來港見「世一」粉絲 Jisoo叉滿電上場 自認大癲

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jisoo一連兩晚在香港會粉絲，前晚她用廣東話大讚港迷「世一」，又學講「好Firm」和「大癲」等潮語，並自爆前一晚與工作人員去了擦火鍋，希望下次來港能去雪糕車打卡！

Jisoo上周五及周六在亞博舉行粉絲見面會，是她首次以個人身份在香港會粉絲。前晚她身穿Tube Dress登場，以新歌《earthquake》揭開序幕，之後用廣東話打招呼：「大家好，我係Jisoo！」又讚香港粉絲「世一」，她表示今次巡迴見面會已差不多來到尾聲，所以大前晚完騷後與工作人員一起去吃火鍋慶祝，笑指吃完火鍋後充滿力量。

她親自設計送給粉絲的CD相框，當見到奶茶圖案的貼紙時，她自爆在騷前飲了珍珠奶茶，當她見到雪糕車圖案，便立即問：「雪糕車開到幾點？」知道今次沒機會去雪糕車後，她即大表可惜，又說：「咁我下次一定要再嚟香港啦！」她又學讀廣東話潮語，包括「BLINK（BLACK PINK粉絲名）好Firm」、「大癲」，又學以致用講「Jisoo大癲」，之後3組台下粉絲輪流跟Jisoo玩大電視遊戲，勝出的一組獲得Jisoo親自設計的相框。

Rose送花打氣 Jisoo在Encore環節走到台下繞場一周與粉絲近距離見面，最後又與全場粉絲大合照及拍攝短片，她約定一定會再來香港跟粉絲見面：「大家一定要食得飽飽，保持住今日的尖叫聲。」她前晚在社交網限時動態上載照片表示收到隊友Rose送的花：「彩英（Rose）的花飛到來香港，我直到最後都會加油的，多謝你。」Jisoo昨晚在越南河內舉行見面會，是今次巡演的尾站。

另一方面，隊友Jennie近日在美國出席《Billboard's Women in Music 2025》頒獎禮，她捧走「全球力量獎」，韓國人氣女團aespa則贏得「年度組合獎」。