走出陰霾狀態回勇 薛凱琪帶笑自勉：一天比一天更有力

歌手薛凱琪上月痛失摯友「金曲歌王」方大同後心情悲痛，早前在南寧演出拼盤騷時，一度在台上泣不成聲，身體不由自主抖動，講話時氣若游絲，更出現氣喘及呼吸困難等狀況，有工作人員指她「終日以淚洗面，無法生活，幾度缺氧需要吸氧」，不少網民擔心曾患抑鬱的她舊病復發，紛紛送上安慰，希望她「看開一點」。

扶咪架借力

幸好經過約兩星期休息，前日她亮相蘇州音樂節時，狀態明顯較之前好得多，除獻唱多首歌曲，又跟粉絲互動，坦言：「猶如沉沉大病一場，痊愈了面相更閃亮。」她扶着咪架帶笑剖白：「力氣沒有很好，有的時候也想要左右走，要扶一下，但是不用擔心，每個舞台都有這個扶着，答應大家，我會一天比一天更有力氣。」台下粉絲大聲為她打氣，網民亦很開心她逐漸走出傷痛，並表示期待她之後在廣州和深圳開騷的表現。