承蒙厚愛 回應敲碗 《破．地獄》推加長版 衛詩雅籲觀眾齊行善

影后衛詩雅主演的電影《破．地獄》加長版在觀眾敲碗下定檔清明上映，電影公司昨日宣布正場票價統一80港元，並將部分收益撥捐慈善機構。衛詩雅笑言大家有多個理由再看一次，呼籲觀眾支持，望票房再創新高！

衛詩雅（Michelle）與許冠文主演的英皇電影《破．地獄》在票房、口碑和獎項上均大豐收，港澳累積票房高達1億6千萬港元，更榮獲香港電影金像獎18項提名，刷新近十年來的提名紀錄。

團隊先睹為快 電影徇眾要求，計劃於4月4日清明節上映加長版，為觀眾呈現多達12分鐘的未曝光片段。昨日，電影公司宣布加長版正場票價一律為80元（個別戲院除外），而部分收益將撥捐慈善機構以回饋社會。對此，Michelle大表支持：「記得謝票嘅時候，觀眾朋友一直都敲碗加長版上映，轉眼間導演已經準備好呢個更多故事枝節同人物關係嘅版本，得悉部分票房收入撥捐慈善，感覺好有意思，依家又有更多理由再次入場欣賞！」

此外，《破．地獄》團隊日前現身尖沙咀戲院首度欣賞電影加長版，英皇集團主席楊受成、演員朱栢康、周家怡、金燕玲、岑珈其、艾妮、劉若寶、張凱娸等皆有出席支持。作為本屆金像獎最佳男配角大熱的朱栢康在現場大受歡迎，他透露對加長版充滿期待：「加長版入面我個角色同其他角色會有更豐富嘅關係，所以好期待同大家喺大銀幕上面分享。」而首度於加長版亮相的岑珈其大為興奮，曾與導演陳茂賢合作電影《不日成婚》的他表示：「好榮幸再次喺陳茂賢導演嘅作品出現。」