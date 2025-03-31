凍齡有術 被指父女戀 陳茵媺冧爆護夫：佢喺我眼中係完美

藝人陳茵媺、黃嘉雯等近百位港姐前晚亮相慧妍晚宴，凍齡有術的陳茵媺被指與老公陳豪在外貌上愈來愈有距離，她則「護夫」指對方從未變過，依然又型又靚仔！為晚宴任表演嘉賓的JW（王灝兒）自資6位數出新歌，加上要供樓，負擔不小。

慧妍雅集前晚舉行43周年慈善晚會，歷屆近百港姐出席，位位「胸」猛上陣鬥性感，其中，黃嘉雯、梁凱晴及宋宛穎以低胸裝各展美態。黃嘉雯直言今次的晚裝有風險：「因為條裙好重，我要不停咁拉住，怕會跌落嚟。（有冇做安全措施？）係黐唔實嘅，我準備不足，有少少擔心。」身穿白色吊帶裙示人的梁凱晴則表示：「襯番個Backdrop ，想仙氣啲，同埋想減吓肥，呢幾日食少咗嘢，希望有瘦到啦。」身旁的宋宛穎更直言為展示最佳狀態，已節食數日：「為咗呢套衫冇食飯幾日，因為太貼身同埋露得多少少。（瘦咗好多喎？）真係呀？瘦咗2KG，但想再瘦啲。（唔驚上圍都縮水？）唔會嘅。」

至於陳茵媺指老公陳豪要開工未能相陪，對於有網民指她凍齡有術，令年長她10歲的陳豪顯老，被嘲是「父女戀」，她驚訝謂：「係咩？佢仲好靚仔呀，我冇覺得佢老咗……佢自己有做Facial，不過佢近排要拍主景劇先太忙，但我覺得佢依然保持好型、好靚仔樣喎，佢喺我眼中係完美。（陳豪可介意被指父女戀？）我覺得冇呢樣嘢。」又透露會和老公做運動保青春，問到是否「兩人運動」？她笑言：「做Gym囉。（有冇做夜晚嘅運動？）呢啲唔識答。」

JW出歌供樓 荷包受傷 同場的JW身穿大露背短裙，明顯瘦了一個碼，她表示：「有同陳瀅一齊去踩室內單車，我哋兩個一齊瘦。」除了做運動外，JW現時亦忙於自資推出多首新歌：「其實兩年前籌備緊。（係咪因為等唔到公司，所以索性自己出歌？）我唔知呀，我覺得依家最緊要係想自己做。（同無綫仲有幾耐約？）唔知呀，不過我都做得開心，喺呢間公司一路都學咗好多嘢，完唔完約都覺得唔緊要。（唔再續約？）我哋關係一路喺度，我對所有嘢都好感恩。」

講到投資5至6首歌需要數十萬，現時又要供樓，JW直言辛苦，但一路有儲錢及做生意，問生意是否賺大錢？她又謂：「又唔係，用積蓄同密密做騷囉，但未乾塘，我都識理財嘅。」