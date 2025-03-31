勢3奪「歌后」榮譽 李幸倪突襲Busking 發功爭獎

當時其同門師弟、5人樂隊Daze in White假鐘樓空地舉行Busking，現場已有逾百樂迷圍觀，當唱到師姐大熱歌《Dum Dum》時，主音兼結他手Felix邊唱「肯定就是你」時，忽然指向人群，原來穿上露腰裝及短裙的「女金天后」Gin Lee早已隱身人群中，在全場起哄及師弟誠意邀請下，表現極可愛的她，邊跳住邊自轉360度向群眾揮手，再一個箭步走向咪高峰，一秒入到副歌大唱兩句「肯定就是你！Wow Wow Wow！」，樂迷跟住大唱「Wow Wow Wow」，氣氛熱熾。

鬥大聲好尷尬

而為宣傳其最新推出的全新大碟，Gin Lee化身Deliver Gin送碟「Gin員」，在社交網分享速遞唱片的過程，不過要得到天后親手送上的唱片要先贏出遊戲，她說：「你可以向我提出一個要求，但如果你輸呢，我都會送碟畀你，但你都要送番份禮物畀我。」接受挑戰的網紅「長冰」就要跟她鬥大聲，當對方嗌完後再到Gin Lee，她深呼吸後，竟然嗌不出聲，她解釋：「我有少少唔敢嗌，因為我覺得傷聲呀！」不過最後最大聲獲「長冰」送贈T-shirt。事後，作為「I」人的她說：「我真心尷尬，不過又好似冇乜人理我哋。」昨日她又再到電台送唱片給DJ，可見她除聲靚外，日夜奔波，腳骨力超強。