娛圈單打：好眉好貌生沙虱 點解硬係要性侵

呢排日本藝能界都可謂歪風不止呀，日本天團SMAP隊長中居正廣性侵電視台女主播，搞到身敗名裂，只能黯然收山；然後又到新一代男星上村謙信，涉嫌喺香港非禮女翻譯員，件案到家陣都未審完。話口未完，又輪到曾參演《海角七號》嘅男歌手中孝介捲入「不同意性交罪」被捕。

話說44歲嘅中孝介，本月28日凌晨喺東京品川區一家公共澡堂內，涉嫌性侵一名20多歲男子。當時該男子浸完浴爽歪歪，不知不覺喺澡堂休息區椅子上瞓着，中孝介見狀竟然食指大動，嚟一招霸王硬上弓，男子驚覺自己受到侵犯，立即將中孝介制服壓住，隨後由澡堂工作人員通報110報警，斷到正一正。

唉，本欄尊重唔同人士有不同性取向，但真係唔明，點解要做犯法嘅事呢？忍一忍咁難咩？話晒都係公眾地方，對方又三九唔識七，點可以見人赤條條就亂嚟㗎？好啦，家陣捲入官非，人格敗壞，名譽掃地，真係唔知點收科咯。

嗱，其所屬公司事發後發聲明致歉，但就表明仍未聯絡得到中孝介。喂，知你冇面見人，但潛水都唔係辦法。中孝介雖然星運一般，但曾演唱不少節目及動畫歌曲，相信所有作品都要下架。港人最熟悉之作，當數2008年上映嘅台灣電影《海角七號》。

正所謂，色字頭上一把刀，日本男星接連因為「色」字出事，講到尾都係咎由自取。講真，明星個個有名有利、有型有款，正正經經要幾多囡囡或囝囝都有大把啦，使乜使用非法手段吖，正傻仔！所以話啫，明星未必有腦，一味心存僥倖，最終必然自陷絕路。