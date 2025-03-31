攰過拍動作戲 周秀娜車廂肉搏 手口並用好論盡！

周秀娜

藝人周秀娜與陳國邦在新劇《三命》中有一場話題十足的「車震」戲，她直言比拍動作片更難，又要咀嘴又要兼顧長對白，自嘲論盡：「我係第一次拍親熱戲有咁多對白！」

藝人周秀娜、林愷鈴、陳倩揚與伍詠詩在新劇《三命》中，圍繞由陳國邦與蘇家樂分飾的主角「駱澤信」在不同平行時空下展開不同故事，當中周秀娜在有關公務員和黑社會的命運中，與陳國邦分別發展成情人及夫妻關係，更有激情「車震」戲，笑言最高難度是一邊「車震」，一邊兼顧長篇對白，揚言比《叠影狙擊》的動作戲更困難！

周秀娜笑說：「唔係辛苦，係好難拍，私家車空間好細，我係第一次拍親熱戲有咁多對白，因為個情緒係慢慢咁去。我係單親媽咪，國邦亦有家庭，內心有掙扎，同佢親熱緊嗰陣，個女打電話畀我，又要聽電話，又要跌電話，又要連戲，所以好論盡！」

林愷鈴驚青補戲 該劇是林愷鈴首套劇集，拍攝時只有21歲，相當幼嫩，她坦言有不少鏡頭要補拍：「好多係補環境、情節，當然有啲係我做得唔好，所以過程學到好多。監製絕對有溫柔一面，可能我已經好驚青，所以係笑住獲益良多。」她指角色愛浪漫及追求夢想，外表溫柔，但內心帶點叛逆，是演過的角色中最似現實的她，故相對容易理解角色。

陳倩揚飾演林愷鈴的成熟版，過去在無綫鮮有拍劇的她，覺得今次參與相當夢幻，雖然付出很多努力，但回望也覺得有很多地方可以做得更好。而伍詠詩最難忘劇集以電影形式拍攝，大讚拍出生活感。