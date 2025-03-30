英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:15 （續）新造電視
7:30 NBC世界新聞
7:45 （續）NBC世界新聞
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 迷你波莉（Ⅳ）
9:15 （續）迷你波莉（Ⅳ）
9:25 搞鬼孖寶（Ⅱ）
9:45 （續）搞鬼孖寶（Ⅱ）
9:55 國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
3:00 （續）國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
7:30 七點半新聞報道
7:45 （續）七點半新聞報道
7:55 天氣報告
8:00 狗狗老友記（Ⅱ）
8:15 （續）狗狗老友記（Ⅱ）
8:30 笑笑小電影動物反斗篇
9:00 （續）笑笑小電影動物反斗篇
9:25 世界真細小（ⅤⅡ）
9:30 驚天奪寶（PG）
10:45 （續）驚天奪寶（PG）
12:00 晚間新聞
12:20 狗狗老友記（Ⅱ）
12:35 （續）狗狗老友記（Ⅱ）
12:50 中國24小時
1:10 （續）中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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