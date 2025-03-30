中文台節目表 翡翠台
6:00 Do姐去Shopping
7:00 你健康嗎?
8:00 寄宿醫生
9:00 星夢頻道
10:00 花樣滑冰Stars
10:30 LET'S CAMP!露營少女
11:00 講清講楚
11:30 打工捱世界Ⅲ
11:55 宣傳易
12:00 雙祥見
12:30 阿媽教落食平D
1:00 午間新聞
1:15 國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 東張西望
8:00 中年好聲音3
10:00 友乜唔講得（PG）
10:45 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 浪族闊少爺
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
1:00 宣傳易
1:10 古城百景
1:45 帶你逛街市
2:40 意大利潮什麼
3:10 香港人漂流記
3:40 打工捱世界Ⅲ
4:05 雙祥見
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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