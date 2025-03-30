取消泰騷彈弓手 傳搶搭歌迷車 BOYNEXTDOOR急逃離曼谷 爆脫粉潮

原定昨晚在泰國開騷的韓團BOYNEXTDOOR，抵達當地後，因緬甸大地震受波及，事務所率先安排成員急急腳返韓，隨後才發取消通告，遭粉絲炮轟不顧粉絲死活，紛紛揚言「脫粉」。

出道兩年的6人男團BOYNEXTDOOR，將於下周日襲港舉行演唱會，原定昨晚移師泰國曼谷開騷。6子早已抵達當地，但緬甸前日下午發生大地震，曼谷受波及，宣布進入緊急狀態。同日下午約3時，已有粉絲發現主辦方在社交網公布BOYNEXTDOOR的演出取消，但貼文隨即秒刪，再經過逾1小時也沒消息，不少海外粉絲便按原定計劃赴泰。

沒料到其後有粉絲目擊BOYNEXTDOOR現身曼谷機場，啟程返韓，事務所之後才發聲明確認取消演唱會。此舉激怒大批樂迷，狠批公司未有第一時間公布取消，而是先安排成員逃離泰國，完全不理粉絲死活。

有網民上傳在曼谷機場捕獲BOYNEXTDOOR的影片，當時有歌迷向偶像求助：「我們該怎麼辦？」但一行人未有理會，並於當晚順利抵韓。事後有網民發文稱原本在曼谷機場預約了接駁車服務，卻被組合及其團隊搶先登車，令預約了服務的粉絲只能徒步離去。至於順利返韓的BOYNEXTDOOR，即晚便有成員在粉絲交流平台發文，對取消演出一事深表遺憾，又為泰國祈禱，希望粉絲把安全放首位，但未能平息怨氣。不少粉絲直斥事務所只顧成員安全，無視粉絲，令許多海外粉絲飛抵泰國後被迫滯留，甚至傳出有內地粉絲於泰國被拐走失聯，有人在社交網發出尋人啟事。經過今次，大批樂迷坦言對偶像感失望，揚言「脫粉」。

南優賢拼盤騷取消 至於另一韓團INFINITE成員南優賢，原定與韓團AB6IX成員李大輝等，演出昨晚在泰國舉行的韓流拼盤騷，南優賢前晚抵達當地後，發文報平安，至昨日凌晨3時，主辦宣布活動取消，他仍不忘留言慰問粉絲，叮囑大家注意安全。