暢所欲玄：整容切勿亂動的3個部位

愈來愈多人希望通過微調來提升顏值，但從面相學和風水角度來看，鼻子、嘴巴、眼睛這三個部位分別代表着不同的運勢和性格特徵，隨意改動這些部位可能會影響個人運勢。

1.鼻子：鼻子在面相學中被稱為「財帛宮」，代表一個人的財運、事業運和中年運勢。高挺的鼻樑象徵事業有成，鼻頭圓潤代表財運亨通。如果貿然改變鼻形，比如將鼻樑墊得過高或鼻頭修得過尖，可能會破壞原有的財運格局。

2.嘴巴：嘴巴在面相學中被稱為「出納宮」，代表一個人的表達能力、人際關係和福氣。嘴唇厚薄適中、嘴角微微上揚的人，通常人緣好、福氣足。如果過度改變唇形，將嘴角下垂整成上揚，看似增加了親和力，但可能會影響性格，變得過於強勢或虛偽，進而影響人際關係的和諧。

3.眼睛：眼睛在面相學中被稱為「監察宮」，代表一個人的智慧、心性和運勢。雙眼皮、大眼睛通常被認為是福相，如果過度開眼角或改變眼形，可能會影響整體運勢，特別是將小眼睛整得過大，可能會導致性格變得浮躁，做事缺乏耐心。

整容不僅改變外貌，更可能改變一個人的氣場和運勢，事前最好諮詢專業的面相師或玄學家，了解自己的面相特點，選擇適合自己的調整方案。

玄學名師黃楚淇