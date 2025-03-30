公開母親患阿茲海默症 羅志祥許願：不要這麼快被時間抹去
台灣藝人羅志祥（小豬）一直是圈中出名的孝子，自從爸爸多年前因肝癌病逝後，他便與母親相依為命。不過，日前小豬突然發文「報憂」，證實媽媽罹患阿茲海默症（別稱：早老性癡呆症）。
帶母重遊夏威夷
小豬於社交平台分享與媽媽手拖手的背影照，感性表示：「本來沒有打算想讓大家知道這件事，但這兩、三年來，慢慢開始聽到有些朋友跟媽媽相處後，都會說你媽媽看起來很正常啊，只是聊着聊着總覺得哪裏怪怪的，卻又說不上來。今天我想親自告訴大家答案，是的！我媽媽是阿茲海默症患者。」
患病的羅媽媽經常不斷重複同樣的話題，但小豬發揮阿Q精神說：「腦海裏像被按下了重新開始鍵，因為對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱、沒有過去，所有的人、事物都是全新的，第一次認識的存在。」他又回想自己和父母最後一次旅行的地方是夏威夷：「這裏的回憶能讓媽媽稍微激動，有點感覺，但我很希望這段回憶能在她腦海裏留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去，所以我們又回來了！」小豬坦言現時唯一心願，便是媽媽身體健康，開開心心地活着就好。
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