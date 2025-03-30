衛蘭讚容祖兒有大家姐風範 郭富城跳唱快歌 舞動全場
「舞台王者」郭富城近日落力為歌唱節目站台，以59歲之齡一口氣唱出多首快歌，令人拍案叫絕，相關片段更於網絡瘋傳！身為節目常駐歌手的衛蘭，於最後一集感性多謝容祖兒的照顧，直言已與薛凱琪建立深厚友誼。
無綫特別企劃製作《聲生不息．大灣區季》終於迎來最後一集，以「金曲盛典」為主題，除一眾長駐歌手包括陳小春、古巨基、容祖兒、薛凱琪及衛蘭落力演出後，身為特邀嘉賓的郭富城（城城）的表現更獲讚寶刀未老，連串的快歌獻唱令觀眾看得目不暇給。
節目內59歲的城城先後演繹首本名曲《Exit》、《狂野之城》及《唱這歌》，一向熱愛舞台的他自然毫不留力，而日前節目組釋出相關預告片隨即引起熱議，不少網民對於他火力全開地又唱又跳大表敬佩，更洗版式留言：「連續唱跳3首歌都還能呈現如此高水準的表演，整體狀態、體態、舞台魅力都保持得很好」、「冇諗過30年後仲睇到郭富城live跳唱《狂野之城》，佢先係真正聲生不息」、「佢嘅跳唱舞台魅力喺香港前無古人，快60歲了還是後無來者，敬禮！」
薛凱琪建立友誼
除城城外，大會還邀請了節目首屆常駐歌手林子祥及葉蒨文「回歸」，後者坦言被製作組的誠意打動：「製作組寫咗一篇好長嘅信邀請我哋返嚟湖南呢個屋企。」至於衛蘭則「打破沉默」發表離別感言，並大讚容祖兒很有大家姐風範：「她很喜歡開玩笑，讓大家都很開心。她好照顧我們所有人，也很鼓勵我，我好lucky有她在這個團隊呢。」而今次節目更令她與薛凱琪（Fiona）建立起深厚情誼：「我認識她很久了，我真的很開心可以跟她一起錄這個節目。因為有祖兒、Fiona、筆筆（周筆暢）等，我覺得《聲生》在我心中有很特別的位置。We are the best team！」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250330-0330_00282_061/衛蘭讚容祖兒有大家姐風範--郭富城跳唱快歌--舞動全場
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：