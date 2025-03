衛蘭讚容祖兒有大家姐風範 郭富城跳唱快歌 舞動全場

薛凱琪建立友誼

除城城外,大會還邀請了節目首屆常駐歌手林子祥及葉蒨文「回歸」,後者坦言被製作組的誠意打動:「製作組寫咗一篇好長嘅信邀請我哋返嚟湖南呢個屋企。」至於衛蘭則「打破沉默」發表離別感言,並大讚容祖兒很有大家姐風範:「她很喜歡開玩笑,讓大家都很開心。她好照顧我們所有人,也很鼓勵我,我好lucky有她在這個團隊呢。」而今次節目更令她與薛凱琪(Fiona)建立起深厚情誼:「我認識她很久了,我真的很開心可以跟她一起錄這個節目。因為有祖兒、Fiona、筆筆(周筆暢)等,我覺得《聲生》在我心中有很特別的位置。We are the best team!」