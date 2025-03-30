衛蘭讚容祖兒有大家姐風範 郭富城跳唱快歌 舞動全場

節目內59歲的城城先後演繹首本名曲《Exit》、《狂野之城》及《唱這歌》，一向熱愛舞台的他自然毫不留力，而日前節目組釋出相關預告片隨即引起熱議，不少網民對於他火力全開地又唱又跳大表敬佩，更洗版式留言：「連續唱跳3首歌都還能呈現如此高水準的表演，整體狀態、體態、舞台魅力都保持得很好」、「冇諗過30年後仲睇到郭富城live跳唱《狂野之城》，佢先係真正聲生不息」、「佢嘅跳唱舞台魅力喺香港前無古人，快60歲了還是後無來者，敬禮！」

薛凱琪建立友誼

除城城外，大會還邀請了節目首屆常駐歌手林子祥及葉蒨文「回歸」，後者坦言被製作組的誠意打動：「製作組寫咗一篇好長嘅信邀請我哋返嚟湖南呢個屋企。」至於衛蘭則「打破沉默」發表離別感言，並大讚容祖兒很有大家姐風範：「她很喜歡開玩笑，讓大家都很開心。她好照顧我們所有人，也很鼓勵我，我好lucky有她在這個團隊呢。」而今次節目更令她與薛凱琪（Fiona）建立起深厚情誼：「我認識她很久了，我真的很開心可以跟她一起錄這個節目。因為有祖兒、Fiona、筆筆（周筆暢）等，我覺得《聲生》在我心中有很特別的位置。We are the best team！」