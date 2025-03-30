曼谷旅行遇地震 關楚耀老婆呻黑仔

緬甸前日發生黎克特制7.9級強烈地震，鄰近地區泰國曼谷亦受到影響。藝人關楚耀的老婆Joann，現時身處曼谷旅行，她在社交網報平安及講述當地情況，透露當時一落車就見到全部人都跑，才知道發生了地震，之後在酒店大堂等候一段時間才回到酒店房，更發現房間牆身裂開。她直言好黑仔：「去冰島已經全國紅色警報，曼谷依家又緊急狀態。點解我呢幾次去旅行都好似歷險咁，諗住返鄉下，都可以遇到曼谷百年一遇嘅地震，我真係黑腳嚟……」原來上月她與關楚耀到冰島自駕遊，期間遇上超級暴風雪，關楚耀一度被困車內，情況危險，但沒想到曼谷之行又遇上地震，讓她大感無奈。