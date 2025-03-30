Stanley返歸送禮冧女友 姜濤遭小妹妹冷待 認老變叔叔

男團MIRROR人氣王姜濤出席慈善跑活動，呻無緣在馬場跑步，其中一個原因是膝頭哥風濕痛，快踏入26歲的他突然認老笑言已變成叔叔；至於有粉絲安排無人機表演為他慶生，但Anson Lo粉絲卻指抄橋，姜濤力撐粉絲，覺得不存抄襲之嫌。

姜濤昨日現身跑馬地馬場出席活動，他表示曾在餐廳兼職：「我返通宵更，嗰時成績唔好，老師話可以喺餐廳教我數學。」席間偕全場數千人齊唱生日歌及帶領小朋友做早操，不過他身邊的小妹妹對他極冷淡，令姜濤忍不住揞嘴笑。

他表示因未試過在跑馬地馬場跑步，所以想落場試跑，可惜遭拒絕，惟有寄望下年有機會，原因是右邊膝頭有舊患：「跑步都要睇膝頭哥狀態，有時有少少痛，時好時壞，今日天氣係幾好嘅，但有少少風濕，睇醫生都冇乜用。（有冇時間休息？）都有正常休息時間嘅，不過都會忙番。」

撐粉絲冇抄橋 談及4月30日生日，他表示多謝粉絲「姜糖」為他所做的一切，今年都有Fans Club聚會：「正日畀佢哋喺銅鑼灣搞活動，同埋依家生日好似變咗個節目咁，正日我可能都會有作品推出，依照番我每年生日嘅傳統派一首歌，希望做得切。（嚟緊26歲喇喎！）所以唔可以叫哥哥，叫叔叔。」談及「姜糖」為他舉行海陸空慶祝活動，其中有無人機表演，Anson Lo的粉絲「神徒」就覺得有抄橋之嫌，他則力撐「姜糖」認為並不存在抄襲：「其實兩邊嘅Fans都唔會太Care邊個抄邊個，每一家嘅Fans都係想自己支持嘅偶像開心。」提到將舉行的《CHILL CLUB》頒獎禮中，他打入「跳唱歌曲」、「流行歌曲」及「年度歌手」最後五強，他表示：「都係以平常心面對，任何嘅結果我都會好開心。」問是否對一人一票入場投選的民選獎項最有信心？他說：「隨緣，每個頒獎典禮都有唔同嘅機制，大家做好自己嘅作品就得！」

另外，姜濤隊友邱士縉（Stanley）的藝人女友李炘頤（Alina）前日在社交平台Po出限時動態，在家中拍片開門迎接男友回來的瞬間，看到戴着Cap帽的Stanley拿着花及馬來西亞的手信，認真是稱職男友，難怪Alina都給男友送上禮物。而Alina日前網晒內衣照，展示結實腹肌和馬甲線。