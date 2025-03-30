張學友高雄開騷 感慨身體變差

張學友近年經常因身體不適影響巡演，前晚他在台灣高雄巨蛋開騷時，不禁慨嘆身體變差了，但他永不言休，揚言會努力保持健康，希望可以開到70+演唱會。

63歲歌神張學友近年健康不時出問題，上月的廣州站巡唱亦因身體不適而延期，最後於未完全康復的情況下頂硬上完成演出。他前晚轉到台灣高雄巨蛋舉行巡迴演唱會，開場後一口氣連唱12首歌，狀態不俗。對於相隔6年再於高雄開唱，他感觸表示：「高雄的朋友們大家好嗎？聽到大家那麼大聲的喊好，就非常放心了，上一次來到高雄應該是2019年，中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。」

不言休想唱到70+ 他重提自己感染RSV人類呼吸道融合病毒的事：「本來以為可以幸免的，原來不可以。」又自嘲唱《等你等到我心痛》時，吹口哨表現不夠完美：「其實我出來之前已經在後面練了很久，吹來吹去就是這樣很小聲。」

雖然他不時認老，但體力依然驚人，跳唱之餘，又再次大騷一字腿，他感性表示：「我會一直做下去，希望大家不要嫌棄，我，老是老了，可是我還是很努力地去保持自己，我會加油的，希望開70+演唱會的時侯，可以做得更好，如果可以，我們70+再見一次。」即獲全場拍爛手掌送上鼓勵，場面感動。