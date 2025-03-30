《奪命提示》登收視榜首 劉穎鏇出掌廝殺 張振朗上下失守

視帝張振朗、劉穎鏇和劉佩玥昨日化身拳手為劇集造勢，振朗在戲中經常被女打，遭劉穎鏇掌摑外，又被郭柏妍腳踢重要部位，上下都遭殃。

張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）、丁子朗、郭柏妍與區明妙等昨日現身商場宣傳無綫劇集《奪命提示》，各人以拳手造型出場，刻意在身上添加傷痕妝，台型十足。期間，Tiffany將雙腳夾在振朗腰間，做出20下Sit Up，展示超強腹肌。丁子朗則趴在地上，背着郭柏妍做掌上壓，盡顯力的表現。

《奪》劇首周跨平台總收視錄得22.9，共有148萬觀眾收看，是今年兩線劇集單集的收視冠軍，成績不俗。現場還播出下周廝殺戲的精華片段吸客，其中有Tiffany怒摑振朗的場口，振朗表示看到現場觀眾反應不錯，被摑了多次也值得。阿Moon談及廝殺場面時謂：「緊張刺激得來又好瘋狂，拍咗好多個夜晚，好深刻，喺凌晨時真係攰到傻咗，各演員同事和武指都黐咗線咁出盡力打喪屍，自己都好想睇。（同陳山聰有冇Sweet場口？）未出，不過開始有啲眉目。」

郭柏妍撞到瘀都抵 另外，振朗被指拍《模仿人生》時，跟同劇索女姬天語保持距離，他解釋當日是拍跟蹤戲才如此，若有工作需要不會閃避，又笑言跟Tiffany和阿Moon合作，都當她們是男人。振朗憑《反黑英雄》獲提名「2025紐約電視電影節」男演員獎，他表示首次入圍歐美頒獎禮大感滿足，希望將這份好運帶給《奪》劇。備受公司力捧的他，否認取代另一視帝陳豪之說，因為對方在他心目中是超級大師兄、大前輩。

同場的郭柏妍和丁子朗同是第一次拍動作戲，郭柏妍在劇中的角色腿功了得，獲封「腳柏妍」，又大爆腳踢振朗重要部位時好大力，但就自認能力較差：「網民話我打得好有型，我就驚自己做得唔好，又忟憎自己做唔好，先至出現嗰個表情。（有冇受過傷？）少少傷和撞瘀在所難免，但覺得好值得。」丁子朗則笑指此劇是入行以來最型的一次：「可能冇下次啦！」又透露大部分動作都親身上陣。