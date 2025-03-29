英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:15 （續）金融概要
6:30 新造電視
7:00 （續）新造電視
7:30 NBC世界新聞
7:45 （續）NBC世界新聞
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 節拍小天地
9:10 （續）節拍小天地
9:25 國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
3:00 （續）國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
8:35 七點半新聞報道
8:50 （續）七點半新聞報道
9:00 天氣報告
9:05 澳洲滋味精選
9:20 （續）澳洲滋味精選
9:35 異獸戰2（PG）
10:35 （續）異獸戰2（PG）
11:25 晚間新聞
11:35 （續）晚間新聞
11:45 澳洲滋味精選
12:00 （續）澳洲滋味精選
12:15 全美一叮明星賽（PG）
12:35 （續）全美一叮明星賽（PG）
1:05 中國24小時
1:30 （續）中國24小時
1:50 金融概要
1:55 （續）金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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