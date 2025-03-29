中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及環球新聞檔案
7:45 香港早晨
9:00 細味文明
10:00 大家一起來
10:30 木蘭溪
11:30 意大利潮什麼
11:55 宣傳易
12:00 台灣原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 聲生不息．大灣區季
10:30 美食新聞周報
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 J Sport
12:30 浪族闊少爺
1:30 宣傳易
1:35 東張西望
2:00 宣傳易
2:05 台灣原味道
2:35 地中海華庭
3:30 大家一起來
4:00 木蘭溪
5:00 快樂中年
5:30 蝸居宅急變
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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(852) 3600 3600
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