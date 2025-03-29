質疑臨時加露點床戲 Sulli兄長聲討金秀賢

韓團f(x)前成員Sulli於2019年10月14日自殺離世，終年25歲，她曾於2017年與男星金秀賢合演「19禁」電影《Real》，片中有露點床戲，之後疑不堪網暴尋死。今日是Sulli生忌，其胞兄連日在社交網狙擊金秀賢，繼前日留言「性虐狂」後，昨日再發文：「妹妹已離世6年，你玩弄女人6年，也該承受6年痛苦，希望你別這麼快被摧毀！」

Sulli兄長昨午發聲明，要求金秀賢與《Real》導演李沙朗，就妹妹當年親身拍攝裸露戲回應他的問題，他表示透過妹妹葬禮現場工作人員及演員的證言，得知劇本原本沒有Sulli與金秀賢的床戲，是後來加插，亦聽說片場有準備裸露戲替身，質問金秀賢及李沙朗為何要妹妹拍攝這些鏡頭，又指妹妹拍畢該片後要接受精神治療。

再有金賽綸短訊公開 此外，韓國影片平台「橫豎研究所」昨晚繼續爆料，公開聲稱是金秀賢於2018年4月13日傳給金賽綸的短訊截圖，他在對話中透露剛去完按摩，又向當時仍是高中二年級、17歲的金賽綸說：「衣服放洗衣機了，現在是剝光豬的龍珠，哈哈哈！」金賽綸則回覆：「龍珠，哈哈哈，我看了電影，現正回家。」另外還有兩人該月多段聊天紀錄，顯示金秀賢經常飲醉酒後失聯，女方聯絡不到他而感不安。

至於前日，影片平台公開金賽綸前年寫給男團ASTRO已故成員文彬的悼念信，自言心中痛苦無人可傾訴，只能一直假裝堅強，並透露很多時也萌生尋死念頭。而受金秀賢醜聞波及，原定下周一首播的韓國未成年選秀節目《UNDER 15》昨日宣布取消播放。