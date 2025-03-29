第4度做媽咪 美瑾為舊愛MGK誕B 前夫被威脅收聲

一代性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）前日為前未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）誕下女兒，MGK同日卻向美瑾前夫Brian Austin Green傳粗口私訊，警告他不要多管閒事！

現年38歲的美國女星美瑾，去年11月宣布為34歲美國饒舌男歌手前未婚夫MGK懷上兩人的首胎孩子，但12月即因對方被爆不忠憤而斬纜，寧做單親媽咪。美瑾前日順利分娩，MGK在社交網上載被B女小手握住的黑白短片，寫道：「她終於來到世界！！我們的小小星際種子。」他又於限時動態透露，女兒出世時聽着被喻為最自然和諧的432Hz頻率。

爆粗私訊 辣埋里奧仔 不過，MGK宣布做老竇前數小時，透過社交網私訊美瑾的美國男星前夫Brian，爆粗叫他不要多管閒事，Brian公開截圖，當中MGK寫到：「唔好再問我哋細路幾時出世，家陣你係聯邦調查局咩？唔好再向狗仔隊通水，集中番你之前公開提我個名件事，你欠我一個道歉。你搞X錯人，童星先生，返去拍啲營養麥片廣告啦！」Brian在限時動態回應，並提及同為童星出身的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）：「我都唔知原來『童星』係啲唔好嘅嘢，里奧仔，你小心，佢可能下個就搵你。」

今次是美瑾第4胎，她與Brian分別育有12歲兒子Noah、11歲兒子Bodhi與8歲兒子Journey。美瑾與MGK於2020年拍攝電影《Midnight in the Switchgrass》時邂逅並拍拖，2022年宣布訂婚，去年3月取消訂婚；而MGK與舊愛Emma Cannon育有15歲女兒Casie。