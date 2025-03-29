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林熙蕾貪玩醜化老公
台灣女星林熙蕾與商人老公楊晨結婚14年，育有兩個女兒，一家四口生活幸福。林熙蕾昨日趁結婚14周年在社交網放閃，笑言老公是最好的司機、速遞員及廚師，又多謝老公把她與女兒寵壞：「14周年快樂，我真的很愛你原本的樣子。」她上載老公的帥照及多張生活相，不忘加上一張用特效醜化老公的惡搞照，藉此開玩笑。
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