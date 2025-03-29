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楊超越變身冒險
內地小花楊超越早前完成舞台劇演出後去了日本旅行，近日她在社交網分享在主題樂園遊玩的相片，打扮青春又充滿夏日氣息。為了融入主題，她戴上「孖寶兄弟」的紅色帽子及巨型毛絨手套，造型可愛，童心未泯的她還用上角色造型的斜孭袋，不經意暴露好身材。
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