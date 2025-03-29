娛樂

林襄俏秘書施誘
台灣啦啦隊女神林襄積極經營社交網，近日分享一輯新相，以秘書Look大玩制服誘惑，穿短款恤衫配領呔，下身則是短褲加黑絲，大晒纖腰及一雙修長美腿，相當誘人。其性感裝扮引來大批粉絲畀Like，紛紛留言大讚：「小襄姐姐也太瘦了吧」、「造福絲襪控」，不過卻有人點錯相，笑言：「一度以為是謝金燕，抱歉。」
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