PA揞名爆寸冇禮貌 麥美恩直線抽擊：開名啦！

無綫藝人麥美恩最近相當「惹火」，早前歌手方皓玟因過瘦被網民質疑有厭食症，更誤會麥美恩發文影射她，事後表示想主動認識麥美恩被拒，方皓玟未有收手，事後再在社交網發文暗寸，指要求做朋友只是出於禮貌，毋須太認真，麥美恩沒有就此事再作回應，免得愈搞愈煩。

而日前，有網民發文玩「揞名爆」，自稱以前在無綫做過助理編導（PA），直批「TVB姓麥好嘈嗰位女士」沒禮貌，稱很多行內人都不喜歡她，該藝人覺得鬱鬱不得志，卻不自知寸嘴兼大聲，網民聲稱：「連佢個好拍檔周XX，都話佢塊面大過Pizza，不過唔知點解依家啲人成日話鍾意佢真性情，講出嚟真係笑大人個口。」貼文一出，麥美恩竟對號入座，更留言：「吖啊！你開全名啦！」嚇得該網民立即刪文，而有其他網民留言力撐麥美恩，讚她做主持專業，又指見過她真人很友善又有禮貌，麥美恩即留言答謝。

吳若希周奕瑋飛撲護航 與麥美恩向來老友的吳若希、駱胤鳴及周奕瑋都有在社交網發文為好友護航，周奕瑋表示︰「其實，Pizza係三角形㗎。」吳若希則說︰「冇做過PA，我認同TVB姓麥果個好嘈！唔好畀佢知你全名，佢離9丈遠都會大叫你全名同你打招呼！好有禮貌，但其他嘢就唔認同。」駱胤鳴亦替麥美恩抱不平：「可能TVB做過PA係流量密碼？但人生唔可能永遠靠流量生存，都係靠平時做人修為啦，與人為善，做多啲好事，有禮貌、幫到手，終有日會有福報嘅。」